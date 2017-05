Echtpaar Vesterink 65 jaar getrouwd

DIEREN - Op 3 mei was het 65 jaar geleden dat het echtpaar Vesterink-Gijsberts in het huwelijk trad. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers bracht die dag een bezoek aan het echtpaar in Beverode in Dieren, waar ze tegenwoordig wonen. Namens het college feliciteerde de burgemeester de heer en mevrouw Vesterink met hun diamanten huwelijk.

De heer Hendrikus Jacobus Maria Vesterink is geboren op 4 december 1932 in Dieren en mevrouw Berendina Gijsberts op 20 mei 1931 in Doesburg. Ze hebben elkaar in hun eigen woonomgeving ontmoet. In 1952 zijn zij in het huwelijk getreden. Het echtpaar kreeg twee zonen en twee dochters. De heer Vesterink verdiende de kost in de metaalsector. Later ging hij aan de slag als verwarmingsmonteur. Mevrouw Vesterink werkte als hulp in de huishouding. Samen mochten ze er graag op uit gaan met de caravan langs verschillende campings. Later gingen ze mee met busreizen naar het buitenland.

Gezondheidsklachten zorgen ervoor dat de heer Vesterink zijn vak als verwarmingsmonteur niet meer kon uitoefenen. Hierdoor kon hij zich weer meer richten op zijn hobby; het houden van tropische vogels. Dit heeft hij echter onlangs moeten beëindigen. Het paar heeft vier kinderen, acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. - foto: Wencel Maresch