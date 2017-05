Compliment voor PCOB Doesburg e.o.

DOESBURG - In de tweede helft van 2016 heeft de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) de 300 afdelingen in Nederland een groot aantal vragen laten beantwoorden om daarmee informatie te krijgen over hoe de afdelingen er voor staan. De vragen gaan over bestuur, organisatie en financiën, maar ook over activiteiten, belangenbehartiging, omzien naar elkaar, samenwerking en zichtbaarheid. De verkregen input van al die afdelingen is op een overzichtelijke manier in kaart gebracht, op een dashboard. Met een dashboard is in één oogopslag te zien of een afdeling op koers ligt of waar zich knelpunten bevinden.

De afdeling PCOB Doesburg e.o. is op drie na de beste van Gelderland en landelijk staat de afdeling op nummer twaalf. Op alle bovengenoemde punten scoort de afdeling goed tot zeer goed.

www.pcob.nl/uw-afdeling/doesburg

Joke de Coninck, tel. 0313 - 476584