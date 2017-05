Twee kampioenen bij Focus

HOOG-KEPPEL - MC1 en het talentvolle jonge dames 4 team van Focus uit Hoog-Keppel zijn kampioen geworden. MC1 deed dit door ongeslagen te blijven en ook de laatste wedstrijd met 4-0 te winnen. Dames 4 maakte het spannender. Zij stonden met 89 punten samen met Wivoc op de eerste plek. De dames van Focus wonnen in een spannende wedstrijd met 4-0 maar waren toen afhankelijk van wat hun concurrent deed. Als zij één set zouden laten liggen was Focus kampioen.De ontlading was zeer groot toen de speelsters direct na de wedstrijd op de hoogte werden gehouden via de mobiel en bleek dat Wivoc de derde set met 23-25 verloren had. MC1 gaat volgend seizoen naar de B-competitie en Dames 4 promoveert naar de tweede klasse. Het feestje met ruim 80 mensen werd gevierd in de sportkantine van de Hessenhal in Hoog-Keppel. - foto’s Gerrit Kempers.