Oosterhuuzens Dialectkoor in open lucht in Broek

BRUMMEN - Het Oosterhuizens Dialectkoor geeft zondag weer een koffieconcert in de muziektent voor de Vroolijke Frans. Het buitenoptreden begint om 11.00 uur en de entree is gratis. Bij slecht weer is het optreden in de grote zaal.



Het Oosterhuuzens Dialectkoor zingt populaire Nederlandse of buitenlandse liedjes die zijn 'vertaald' of bewerkt in het Oost-Veluws dialect. Het koor zingt dus uitsluitend in het dialect. Alle liedjes hebben de tekst van de streektaal die gebruikt wordt op de Oost-Veluwe. In Nederland zijn maar een paar koren die uitsluitend in het dialect zingen. In dat opzicht is het koor uniek te noemen. Het koor zingt onder leiding van Theo Uijttenboogaart en voor de muzikale begeleiding zorgen drie accordeonisten en een slagwerker. Het koor bestaat uit 65 leden en heeft inmiddels een repertoire van ruim honderd liedjes, waarvan de tekst meestal door eigen leden is gemaakt of bewerkt.

Meer informatie over het cultuur programma van de Vroolijke Frans kunt u vinden op www.devroolijkefrans.nl of bellen naar 0575-561719.