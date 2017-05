Inschrijven voor Avond Vierdaagse Doesburg

DOESBURG - Van 16 tot 19 mei is weer de Doesburgse Avondvierdaagse. De inschrijving is inmiddels van start gegaan. U kunt inschrijven voor 5, 10 of 15 kilometer. De start is dit jaar vanaf Sportpark aan de Oranjesingel.

Die inschrijvingen kunnen op de volgende adressen gedaan worden: Acaciastraat 24, tel. 0313-842464; Bingerdenseweg 8, tel. 0313-475731 of Kosterstraat 13, tel. 0313-471908. De inschrijvingsperiode tot 12 mei is de voordeligste, want dan betaalt u 2,50 euro zonder medaille en 5 euro met medaille. Na 12 mei zijn de prijzen respectievelijk 3 euro en 5,50 euro.