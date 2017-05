Rennen voor het goede doel tijdens Run for Gold

RHEDEN - Op de Posbank bij Rheden wordt zaterdag voor de zevende keer de Run4Gold gelopen. Deze pittige sponsorduurloop van 5 mijl (8 km) in een heuvelachtig gebied ,is bedoeld om geld bij elkaar te lopen voor Marijn en Noortje Goud‐Witteveen.

Een korter rondje van 4,3 km zonder extreme helling of een wandeling kan ook. Om 14.30 uur is er een kidsrun. De start is op de hoek van de Burgemeester Bloemersweg en de Beekhuizenseweg.

De opbrengst van deze loop komt in zijn geheel ten goede aan de uitzending van Marijn en Noortje bij Mission Aviation Fellowship, kortweg MAF. Marijn en Noortje zijn in 2014 met hun kinderen, Judah en Salomé vertrokken naar Angola, waar Marijn als piloot/monteur voor MAF werkt. Ze zijn nu in Nederland voor verlenging van hun visa en zijn aanwezig bij de Run4Gold.



MAF is met 130 vliegtuigen ’s werelds grootste onafhankelijke non‐profit vliegorganisatie. Als interkerkelijke organisatie werkt zij samen met kerken en hulporganisaties waaronder UNHCR, Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en World Vision. Waar hulp over de weg te lang duurt of onmogelijk is, biedt MAF hulp. De piloten van MAF krijgen geen salaris, maar worden volledig ondersteund door supporters en inkomsten uit fondswervingsacties zoals de Run4Gold.

