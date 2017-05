Op z'n kant na botsing

BRUMMEN - Bij een ongeval op kruispunt Patrijsstraat met de Cortenoeverseweg in Brummen, is woensdag een man gewond geraakt. Het ongeval vond rond 11.30 uur plaats. Mogelijk ontstond het door een voorrangsfout. De auto van de gemeentemedewerkers kwam daarbij op zijn zijkant terecht. Ook het andere voertuig raakte zwaar beschadig. De bestuurder van de gemeente-auto, een voertuig waarmee prullenbakken worden geleegd, raakte gewond bij het ongeval. Volgens de politie is hij gecontroleerd in de ambulance, waarna hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis is overgebracht. Beide voertuigen liepen zware schade op en zijn afgesleept door een bergingsbedrijf. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink