RHEDEN - Vanaf donderdag 20 april start er in het Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden een cursus Samen tekenen doe je zo. In deze cursus maken deelnemers kennis met verschillende teken- en schildertechnieken.

De laagdrempelige cursus wordt aangeboden aan jonge moeders en oudere jongeren (60+) uit het dorp Rheden. Het doel is elkaar te ontmoeten en samen creatief bezig te zijn. Ervaring met tekenen of schilderen is geen vereiste, interesse hierin wel. De cursus wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers en gegeven door vakdocent en kunstenares Karin Kemperman. Krachtcoach Milou van Elk van Radar Uitvoering Oost heeft gezorgd voor een buurtbudget zodat deze cursus gegeven kan worden.

De eigen bijdrage bedraagt 5 euro per les. In het totaal zijn het tien lessen op de volgende data gepland: 20 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december. De lessen duren van 10.00 tot 11.30 uur, inloop vanaf 09.30 uur. Aanmelden kan via e-mail. marliesveldt@gmail.com onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Wie problemen heeft met vervoer kan contact opnemen met Inge Butterman via tel. 06 -48080197. Dan wordt samen voor een oplossing gezorgd.