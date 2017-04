LOENEN - De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag van 1305,11 euro opgebracht. Dat is bijna 80 euro meer dan vorig jaar. Daarmee zijn de veertien collectanten erin geslaagd de collecte opnieuw tot een succes te maken. Zowel de collectanten als de gevers worden hartelijk bedankt. Ook volgend jaar zijn weer collectanten nodig. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Christien Jurriens via tel. 055 - 5051782.