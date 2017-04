Sponsoravond Angerlo Vooruit

ANGERLO - Eind maart hield de sponsorcommissie van Angerlo Vooruit een sponsoravond voor sponsoren en leden van de Club van 100. De gekozen locatie was café D’n Uutkiek. Naast interessante presentaties van Doesburgs Wethouder Ellen Hoed over de Doesburgse stadsontwikkelingsplannen en een presentatie over de ambitieuze nieuwbouwplannen van Angerlo Vooruit stond er nog een derde belangrijk onderwerp op de agenda. 123 Inkt.nl, leveranciers van inktcartridges, batterijen, Led verlichting en schoonmaakmiddelen is al drie jaar hoofdsponsor van de jeugdafdeling. Tijdens deze avond werden de overeenkomsten getekend om deze succesvolle samenwerking met drie jaar te verlengen. Hoornstra Infrabouw, al meer dan 25 jaar hoofdsponsor van het eerste elftal was desgevraagd direct bereid om als cosponsor op te treden. Vanaf volgend seizoen krijgen alle jeugdspelers nieuwe kleding, trainingspak en tas. Kees Nederhoff: “Wij zijn als vereniging zeer blij met deze overeenkomst. Onze teams lopen er perfect gekleed bij. De komende jaren kan Angerlo weer Vooruit”.