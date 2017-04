Vliegtuig De Enk vliegt verst

EERBEEK – Van alle papieren vliegtuigen die maandagmiddag van het dak van het scholencluster aan de Beethovenstraat in Eerbeek werden gegooid, vloog het vliegtuig van basisschool de Enk het langst. Daarom wonnen de bouwers van het papieren vliegtuig de Cleantech Kids Trofee. Groep 8 van de Enk nam de wisselbeker trots in ontvangst en mag nu een jaar lang genieten van de duurzame trofee, die geheel gemaakt is van karton.

Op maandag 3 april, de dag voor het grote Cleantech Tomorrow congres, organiseerde de gemeente Brummen de Cleantech Kids Battle. Dit deed zij in samenwerking met het scholencluster aan de Beethovenstraat in Eerbeek. De groepen 8 van de basisscholen De Triangel, Spr@nkel en De Enk kregen van Jacco Vos (Nuon Solar Team) voorafgaand eerst alles te horen over de auto die op 100% zonne-energie rijdt en meedoet aan een wedstrijd over 3000 kilometer. Hij vertelde trots dat zijn team in 2015 deze race heeft gewonnen. Gerben Bulten, HR-manager van papierfabriek Coldenhove, vertelde over de papierindustrie in Eerbeek: over haar ontstaansgeschiedenis, maar ook over de hoogwaardige techniek en het circulair ondernemen van de papierfabrieken van vandaag.

Toen de leerlingen buiten stonden, zagen ze hoe meester Joris, directeur van basisschool Spr@nkel, het dak op klom. Hij liet de zes vliegtuigen, die gemaakt waren van papier van papierfabriek Coldenhove, één voor één van het dak van de school afvliegen. De jury, bestaande uit Jacco Vos, Gerben Bulten en wethouder duurzaamheid Eef van Ooijen van de gemeente Brummen, klokten de vliegtijd van elk vliegtuig. Het was een close call, maar het vliegtuig ‘De Enkies’ vloog een fractie van een seconde langer dan de andere vliegtuigen en bleef bijna 4 seconden in de lucht. Wethouder duurzaamheid Eef van Ooijen maakte als juryvoorzitter de winnaar bekend.

Met de uitreiking van de Cleantech Kids Trofee liet wethouder van Ooijen weten dat het niet bij deze ene wedstrijd blijft. De wisselbeker blijft slechts een jaar bij basisschool De Enk. Volgend jaar worden de basisscholen opnieuw uitgedaagd om een duurzame en innovatieve oplossing voor een vraagstuk te bedenken. Van Ooijen: “Het is belangrijk om onze jeugd bewust te maken van duurzaamheid en het belang van schone energie en technologie. Maar ook van de innovatieve kracht die in hun eigen leefomgeving aanwezig is. Het is mooi dat we met de Cleantech Kids Battle daaraan hebben mogen bijdragen en we zullen dat de komende jaren blijven doen.” - foto: Wencel Maresch