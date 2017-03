Apeldoorn op zoek naar ervaringen met passend onderwijs

APELDOORN - De Apeldoornse gemeenteraadsfracties hebben zorgen over de afstemming tussen het passend onderwijs en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. Passend onderwijs betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.

De raad wil graag ervaringen van ouders, leerlingen en leerkrachten horen over dit onderwerp. Inwoners van de gemeente die hun ervaringen met de gemeenteraad willen delen, kunnen deze tot en met 14 april mailen naar passend.onderwijs@apeldoorn.nl. De raad behandelt deze informatie uiteraard vertrouwelijk.

Medio februari organiseerde de gemeenteraad op initiatief van raadsleden Hans Wegman (CDA) en Marco Wenzkowski (D66) een dialoog over passend onderwijs met mensen uit het onderwijs en andere organisaties. Deze dialoog heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd: er moeten betere afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders en het onderwijs. Ook is er meer regie nodig op zorgdossiers. De dialoog met de organisaties is terug te zien in het Raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad bij de vergadering van 9 februari.

De gemeenteraad maakt naar aanleiding van de informatie die in deze periode wordt verzameld een notitie met verbetervoorstellen voor de wethouders Kruithof en Blokhuis. Het college van burgemeester en wethouders kan met deze notitie verder werken om het passend onderwijs in Apeldoorn te verbeteren.