Rheden hard aan het werk voor zwembad in Velp

VELP - Om in begin 2020 een operationeel zwembad in Velp te hebben, moet er nog van alles gebeuren en daar is de gemeente Rheden hard mee bezig. Een belangrijke stap is de aankoop van het pand van de voormalige Bestuursacademie. Hierover worden momenteel gesprekken gevoerd met de eigenaar die op haar beurt interesse heeft in het Kleurenrijkpand aan de overkant. Momenteel vinden er taxaties en diverse onderzoeken plaats en daarna kunnen de onderhandelingen tot aankoop van het pand worden gestart.

Omdat de gemeente weinig ervaring heeft in het realiseren van een duurzaam zwembad heeft zij hulp ingeschakeld van een externe partij bij het aanbestedingsproces. Deze is in maart gestart en begint met het opstellen van een programma van eisen en wensen voor de gebiedsontwikkeling. De aanbesteding is naar verwachting eind 2017 klaar.

Ook wordt het bestemmingsplan alvast gemaakt. Er wordt gewerkt aan een flexibel plan dat voor de omgeving voldoende duidelijkheid geeft en tegelijkertijd voldoende ontwerpruimte biedt. Inspraak op het bestemmingsplan staat gepland voor juni van dit jaar. De gemeenteraad wordt een keer per maand door het college geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het zwembad in Velp. Eind 2017 wordt de raad gevraagd met het bestemmingsplan in te stemmen. Het enige risico dat het project op korte termijn parten kan spelen, is het niet verkrijgen van de Bestuursacademie. Het college acht deze kans echter zeer klein.