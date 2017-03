Expositie Kunst in de Hal in gemeentehuis Brummen

BRUMMEN – Leden van Stichting ART-Brummen exposeren tot mei in de hal van het gemeentehuis in Brummen. Er is werk te zien van Mieke Diekmann, Ivonne Drosten, Piet van Middelaar, Annie Elissen, Joop van Ulden en Analies Martin. De expositie is te bezoeken tijdens opening van het gemeentehuis.

Schilderen en beeldhouwen zijn voor Mieke Diekmann een samenspel en ontdekkingstocht naar haar grenzen. Soms een worsteling, maar zij blijft altijd nieuwsgierig naar de volgende stap en blijft zichzelf dan verrassen.

Het werk van Ivonne Drosten is afwisselend en divers , zowel qua onderwerpen als materiaalgebruik. Gedachtensprongen en emoties wisselen elkaar hierbij af, gebeurtenissen en emoties zijn dan bijna tastbaar op het doek.

Opvallend is dat de beelden van Piet van Middelaar vaak op verrassende wijze zijn gesokkeld, waarbij soms niet geschroomd is om geroest staal te gebruiken. Zijn schilderijen zijn kleurrijk, levendig of bijna meditatief stemmend.

Annie Elissen zoekt naar de schoonheid van het alledaagse, soms naar werkelijkheid weergegeven, dan weer met fantasie of humor. Haar favorieten zijn mensen, koeien, kippen, tulpen en vogels. Zij werkt niet alleen op doek maar ook op porselein, objecten, kasten en dergelijke.

De laatste jaren heeft Joop van Ulden vele nieuwe vogelhuisjes gecreëerd, hier kan hij zijn fantasie volop in kwijt. Het zijn allen handmatige unica en ze zijn winterhard.

Analies Martin vertaalt haar gevoelswereld in klei. Bij het maken van haar objecten beweegt zij zich tussen realiteit en fantasie. Zij stookt haar werk zowel in een elektrische oven als Raku.

www.art-brummen.nl