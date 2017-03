Nieuw gietsysteem nodig door groei Gieterij

DOESBURG – Gieterij Doesburg beschikt sinds kort over een compleet nieuw, volledig geautomatiseerd gietsysteem. De gieterij maakt gietijzeren onderdelen voor bijvoorbeeld vrachtauto’s, landbouwvoertuigen, industriemotoren en andere machines.

Gieterij Doesburg houdt al ruim honderdtwintig jaar bezig met productie van gietijzeren onderdelen en is nog steeds groeiende. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd meerdere internationale projecten binnengehaald, onder andere voor gerenommeerde multinationals als DAF, Mercedes en vrachtwagenfabrikant Scania. Scania beschikt zelf ook over een ijzergieterij, dat maakt de opdracht en erkenning voor Gieterij Doesburg des te waardevoller.

Vanwege deze enorme groei heeft Gieterij Doesburg een nieuw gietsysteem aangeschaft. Dit systeem werkt volgens het press-pour-principe en stelt Gieterij Doesburg in staat om ook in de toekomst aan de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige gietijzeren producten te kunnen blijven voldoen.

Daarnaast heeft dit nieuwe systeem een ecologische meerwaarde. De CO2-uitstoot wordt zo laag mogelijk gehouden, maar ook de uitstoot van het latere eindproduct speelt een rol. Gewichtsbesparing aan een vrachtauto levert een directe verlaging van de uitstoot. Gieterij Doesburg heeft zich daarom de laatste jaren gespecialiseerd in lichtere constructies, die even sterk of sterker zijn dan voorheen.

Overigens produceert Gieterij Doesburg niet alleen vrachtwagenonderdelen, maar ook producten voor andere branches, variërend van trekhaken tot onderdelen voor de voedselverwerkende industrie. Directeur Joep Haverkamp: “Door te blijven innoveren en investeren weten steeds meer bekende namen de weg naar Doesburg te vinden.”

Gieterij Doesburg is onderdeel van de Gietburg Holding. Naast de ijzergieterij behoren tot deze groep ook een machinefabriek, kenniscentrum en inkoopkantoor in China. Gieterij Doesburg is één van de grootste werkgevers in Doesburg en één van de grootste ijzergieterijen in Nederland.