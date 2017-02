BRUMMEN - Op zondag 29 januari, was de eerste wedstrijd van dit seizoen voor de meisjes die uitkomen in de vijfde en zesde divisie. De meisjes van gymnastiekvereniging Sparta uit Brummen hebben hard getraind voor deze wedstrijd in Beekbergen, het was dan ook een spannende dag.

Diede Boschloo, Anna Kok, Fieke Ruumpol, Anniek Rots, Janine Ruumpol en Merel Smits kwamen turnden allemaal op 4 toestellen. Merel deed het zelfs zo goed dat ze een zilveren medaille mee naar Brummen nam.