Warm afscheid van Velp

VELP - Als eerste dorp van de gemeente Rheden, nam Velp afscheid van burgemeester Petra van Wingerden. Dat begon met een verrassing op de trappen van kasteel Biljoen. Emily Heersink bood een geschilderd portret aan dat haar schoonmoeder, Mary Heersink, speciaal voor en van de burgemeester had gemaakt. Na een Tour door Velp, samen met tientallen bewoners uit diverse Velpse verzorgingshuizen in auto’s en busjes, was er een feestelijk afscheidsconcert in de Aula van Hogeschool Van Hall Larenstein. Daar waren optredens van Harmonie Unisono Velp, Drum- en Showfanfare mr. H.M. van der Zandt, de Velpse Accordeonvereniging en een Feestkoor - bestaande uit leden van diverse Velpse koren - zong een speciaal geschreven afscheidslied. En onder de klanken van het lied We’ll meet again, werd de burgemeester tot slot vrolijk uitgezwaaid. - foto: Nelleke de Boer