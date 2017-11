Blikschade op de A348

RHEDEN - Op de snelweg A348 bij Rheden heeft vrijdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden tussen twee personenauto's. De schade was aanzienlijk, maar alle inzittenden kwamen met alleen de schrik vrij.

De twee auto's kwamen met de zijkant tegen elkaar in botsing. Vervolgens raakte de bestuurder van de rode auto de macht over het stuur kwijt, en knalde tegen de vangrail, waarna de auto 180 graden gedraaid tot stilstand kwam op de vluchtstrook. De rode auto ziet er total loss uit door het ongeluk. Het andere voertuig heeft aanzienlijke schade opgelopen. Door het ongeval was tijdelijk de rechterrijstrook tijdelijk afgesloten.