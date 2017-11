Bronckhorst roept op breedplaatvloer panden te controleren

BRONCKHORST - Nu de oorzaak van de instorting van een parkeergarage in Eindhoven bekend is, ligt de breedplaatvloer landelijk onder vuur. Gebouweigenaren zijn er verantwoordelijk voor dat hun gebouw voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Daarom roept de gemeente Bronckhorst gebouweigenaren op om te onderzoeken of er mogelijk breedplaatvloeren in hun pand zijn gebruikt.

Wanneer uit onderzoek door de eigenaar blijkt dat een gebouw onveilig is, neemt de gemeente in overleg met de eigenaar passende maatregelen.

De problemen kunnen ontstaan bij breedplaatvloeren die na 2000 zijn gebouwd, toen zelfverdichtend beton een snelle opmars maakte. Het gaat alleen om breedplaatvloeren van minimaal 2,40 meter breed. Die rusten op kolommen met grote overspanningen, zodat de naden in het midden zwaar worden belast. Bovendien geldt het risico alleen voor breedplaatvloeren waarvan de bovenzijde niet is opgeruwd voordat het beton is gestort. Woningen, woongebouwen en agrarische bedrijfsgebouwen vallen vanwege de constructie buiten de risicogroep. Meerlaagse constructies voor o.a. parkeergarages en winkels onder een woongebouw moeten wél onderzocht worden.

De verantwoordelijkheid ligt bij de gebouweigenaar. De gemeente informeert over de risico’s en onderzoekt daarnaast zijn bouwdossiers. Voor vragen kunnen inwoners terecht bij de helpdesk bouwregelgeving via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/ bouwvoorschriften of bij de gemeente via tel. 0575 - 75 02 50.