Jubileum De Bruisbeek vrolijk gevierd

LOENEN – De grote ontmoetingszaal van De Bruisbeek was zaterdagmiddag overvol met bezoekers op de receptie van het zilveren feest van De Bruisbeek. Veel Loenense verenigingen en instanties, maar ook veel wekelijkse bezoekers van De Bruisbeek, kwamen het bestuur feliciteren met het behalen van deze mijlpaal. De zaal was bijna te klein om iedereen een plaatsje te geven.

Aan de receptie ging een geslaagde feestweek vooraf. Alle groepen die gebruik maken van De Bruisbeek werden getrakteerd. De dames van het koffieuurtje beten maandagmorgen het spits af en kregen een lekker gebakje bij de koffie of thee. Maandagmiddag was er koersbal en maandagavond begon ook het biljarttoernooi tussen de vijf Bruisbeekbiljartclubs.

Dinsdag was ook het bestuur present bij de activiteit ‘Samen Eten’, dat vanaf de oprichting om de twee weken wordt gehouden. Door de concurrentie van de huisbezorging van de maaltijden is het aantal deelnemers wat gedaald, maar er is altijd nog een flinke groep die gezellig en smakelijk eet van maaltijden van Van der Horst. Onder leiding van Betsy Efdé werd een speciaal tintje gegeven aan het diner. Het bestuur kreeg van de eetclub een presentje aangeboden met daarbij dankwoorden voor hun grote inzet om het centrum draaiend te houden. Ook de leden van de 55-Plus Soos kregen ‘s middags een extra traktatie van het bestuur.

Ook was er weer een bingo voor de liefhebbers met mooie prijzen. De opkomst hiervoor was weer groot. Het Haak- en breicafé met leidster Ria Blom deelde mee in de feestvreugde. De dames vonden het prachtig om in de feestzaal aan de slag te gaan.

Vrijdagavond werd alles klaar gezet voor de biljartfinale maar er moest ook veel gedaan worden voor de receptie waarvoor velen waren uitgenodigd. Zaterdagmiddag mocht het bestuur vele gelukwensen en presentjes in ontvangst nemen. De meeste personen die aan de wieg hebben gestaan van De Bruisbeek waren er deze middag. Zij vonden het prettig dat de Bruisbeek na een kwart eeuw nog zo bijzonder floreert met veel activiteiten. Het bestuur kreeg deze middag ook nu weer de medewerking van extra vrijwilligers die de bezoekers tracteerden op een drankje en een hapje.

Voorzitter Ria Blom benadrukte het nog eens duidelijk in haar toespraak dat de Bruisbeek niets kan doen zonder vrijwilligers. Het aantal mannen en vrouwen die zich hiervoor willen inzetten stemde haar tot tevredenheid. Ook de grote opkomst voor deze receptie toonde duidelijk aan dat het centrum in een grote behoefte voorziet. Zij riep de Loenenaren op om ook mee te doen aan het koffie-uurtje, Samen Eten, De Soos, de Koersbal of wat anders. De drempel is laag in De Bruisbeek. - foto: Han Uenk