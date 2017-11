Pure Passie in het Doesburgse Kunstlab

DOESBURG - Leden van het Kunstlab Doesburg hebben zich uitgeleefd op het thema Passie. Hoe dat eruit ziet op schilderijen, textiel, glas, sieraden en beelden, kunt u zien op de expositie die de hele maand november in het Kunstlab te bewonderen is. Het Kunstlab doet ook mee aan de Nationale Kunstweek 2017 van 4 tot en met 12 november.

In die week kunt u kennismaken met het aanbod van workshops en cursussen die in het Kunstlab gegeven worden. Op de Culturele Zondag op 5 november is er bijvoorbeeld een verkoopexpositie van sieraden van het Zilvergilde l’Uniek.

Het Kunstlab is gevestigd in de Ooipoortstraat 35 in Doesburg en is open van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over het Kunstlab en de activiteiten tijdens de Nationale Kunstweek 2017 zijn te vinden op www.kunstlabdoesburg.nl.