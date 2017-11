DOESBURG - Op zaterdag 4 november is het Nationale Natuurwerkdag. Op de Hoge Linie bij Doesburg kunnen vrijwilligers tussen 10.00 en 15.00 uur aan de slag gaan in dit bijzondere natuurgebied, dat normaal voor publiek niet toegankelijk is.

De vrijwilligers van Staatsbosbeheer gaan aan de slag met knot- en snoeiwerkzaamheden en zullen u in dit werk begeleiden. Als u stevige werkschoenen of laarzen aantrekt zorgt Staatsbosbeheer voor gereedschap en handschoenen.

Natuurgebied De Hoge Linie wordt beheerd door Staatsbosbeheer, daarbij ondersteund door een werkgroep met vrijwilligers. Het terrein kent een grote variatie in plantensoorten en biedt broedgelegenheid voor vele soorten vogels. Tevens is het een leefgebied voor ree, bever, boommarter en otter.



Verzamelpunt is het toegangshek aan het parkeerterrein Panovenweg bij het scoutinggebouw en de bijentuin. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden kan via de website www.natuurwerkdag.nl/locatie/doesburg-hoge-linie. Daar is ook meer informatie te vinden over de dag en de locatie.