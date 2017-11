Koor Young Voices op dreef in De Brink

LOENEN – Het was voor de leden van het popkoor Young Voices uit Eerbeek wel even vreemd om in een nieuwe locatie hun concert te brengen. Omdat Eerbeek geen accommodatie meer biedt om op te treden, was het bestuur uitgeweken naar het dorpscentrum De Brink in Loenen. Door het ruime podium kreeg het koor alle mogelijkheden om een mooi concert te brengen.

Het publiek, dat de zaal geheel vulde, heeft deze avond volop genoten. Het werd een swingende avond waarbij het koor met de bezoekers een muzikale reis over de wereld maakte. Het thema was dan ook: ‘All arround the world’.

Onder leiding van dirigent Bram Versteegen begon het koor met begeleiding van muzikanten Koen, Ferry en Rene met Tonight, Tonight, gevolgd door een bezoekje aan Parijs. De meeste liedjes hadden volgens de voorzitter de liefde als onderwerp. Aardig was de start van het liedje Afrika met een klepperend geluid. Dirigent Versteegen bleek ook over een bijzonder stemgeluid te beschikken. Hij verraste de bezoekers op het lied Laat me alleen. Daphne Brouwer zong solo het lied Sorry. De 23 zangeressen en twee zangers brachten met flair liedjes als Rolling in the deep. Can’t stop the feeling en bij het eerste deel van het optreden werd afgesloten met een bezoekje aan Pompeii.

Dirigent Versteegen leidt in Nijmegen ook een popkoor van jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot 18 jaar. Dit koor heeft met The Young Voices bijna dezelfde naam. Versteegen leek het wel aardig om dit koor van twaalf meisjes en een jongen hier te laten optreden. Het jonge koor verraste het publiek met Antother Day en een drietal popliedjes dat zij met overtuiging brachten.

Het Eerbeekse koor kwam na de pauze eerst voor het voetlicht met een zestal zangeressen die het zich niet gemakkelijk maakten met het lied Human. De Toppers zongen onlangs op hun concert De John Denver medley. Dit koor bracht met ook met veel verve.

Na Titanium besloot met koor de geslaagde uitvoering met het liedjes Oceaan met een Nederlandse tekst.

In haar slotwoord dankte de voorzitter allen die een steentje hebben bijgedragen aan het slagen van deze avond op een nieuwe plek. Ook de gevers van de verloting waarvoor men loten tekort kwam. Dirigent Versteegen die met het koor een bijzonder All arround the world concert bracht werd met bloemen even in het zonnetje gezet. Ook werden Anita Meijer en Remco van Hummel naar voren geroepen. Zij waren 12,5 jaar lid van het koor. Naast dankwoorden waren er bloemen en presentjes.