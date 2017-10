Rabo-Burgemeester de Bruinprijs voor Emmanuel Frankenberg

VELP - Op woensdag 11 oktober reiken burgemeester Petra van Wingerden en directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken Jan Ummenthum de Rabo-Burgemeester de Bruinprijs uit aan Emmanuel Frankenberg. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in Kastanjelaan 13 in Velp. Deze jonge musicus is geboren in Velp en studeerde twee instrumenten: klavecimbel en hoorn. “Zijn ritmisch sterke spel en het zorgvuldig voorbereide concert was een lust voor het oor”, aldus de jury.

Naast de uitreiking genieten aanwezigen natuurlijk van het spel van Emmanuel met leden van het Goldfinch Ensemble en het hoorntrio Johannes Brahms. De avond wordt afgesloten met een receptie die het college van B enW van de gemeente Rheden aanbiedt. De entree is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan tot 4 oktober via info@cultuurbedrijfriqq.nl.

Deze prijs was een initiatief van de gemeenteraad van Rheden als eerbetoon aan de in 1959 plotseling overleden burgemeester de Bruin die veel belang hechtte aan cultuur en vorming van de jeugd. Het is een aanmoedigingsprijs voor startende professionele kunstenaars die een band hebben met de gemeente Rheden, aan het begin van hun carrière staan en blijk geven van een veelbelovend talent. Rabobank Arnhem en Omstreken is hoofdsponsor en Cultuurbedrijf RIQQ organiseert de uitreiking. Dankzij de medewerking van een groot aantal Velpse ondernemers krijgt de avond een extra mooie invulling.

www.cultuurbedrijfriqq.nl