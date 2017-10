De Haan pakt twee titels

GENK / EERBEEK - – Op een wijze die aan Max Verstappen in zijn beste kartdagen deed denken, snelde Robert de Haan zondag naar de titel in het Nederlands kampioenschap Rotax Max in de Minimax-klasse. De tienjarige rijder uit Eerbeek, die acht dagen eerder nog Europees kampioen was geworden, won het dagklassement tijdens de achtste en laatste ronde van het NK en reed zo met overmacht naar zijn eerste Nederlandse titel.

Omdat hij rookie is in de Minimax-klasse pakte Robert automatisch ook de rookietitel. Tijdens de vorige NK-ronde verzekerde hij zich bovendien al van een ticket voor de Rotax Max Grand Finals, het officieuze wereldkampioenschap voor Rotax Max-rijders. En een week geleden werd hij dus ook Europees kampioen. Het jonge talent stond er van te kijken dat hem dat allemaal in zijn eerste seizoen als Minimax-rijder was gelukt. “Mijn doel was dit jaar vooral veel te leren en dan volgend jaar voor de titel te gaan”, zei hij. “Ik had echt niet verwacht dat we dit nu al zouden presteren. Het is echt veel beter gegaan dan verwacht.”

Robert de Haan wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door: Dennis de Bruin, CRG, Tinini Group, Rijvaardigheidscentrum Lelystad, Kartcentrum Lelystad, Rally Adventure Store, Winning IT, Start, Eurol Lubricants en Repay. - Foto Bas Kaligis.