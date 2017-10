Snelheid N348 gaat een jaar lang omlaag

SPANKEREN / DIEREN - De snelheid op de N348 (Zutphensestraatweg) bij Spankeren wordt voor een jaar lang verlaagd van 80 naar 70 kilometer per uur. De provincie Gelderland houdt vanaf oktober een jaar lang een proef met het verminderen van de snelheid vanaf de bebouwde kom van Dieren tot net voorbij De Luchte in Spankeren. Inmiddels zijn 70-kilometer-per-uur-borden geplaatst.

Bewoners uit Spankeren en de gemeente Rheden hebben aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op dit stuk weg. Uit de proef moet blijken of het verlagen van de snelheid het aantal ongevallen vermindert en het verkeer toch vlot door kan blijven rijden. Op dit gedeelte van de Zutphensestraatweg gebeuren relatief veel ongevallen. De gemeente deed onderzoek in 2013. De provincie deed onlangs aanvullend onderzoek. Hieruit bleek een stijgend aantal incidenten. Veelal kop-staart botsingen. De snelheidsverschillen op de weg en het ontbreken van voorsorteerwegvakken ter hoogte van de Overweg kunnen hiervan de oorzaak zijn. Gemeente en bewoners willen liever nog 70 kilometer op het stuk weg ter hoogte van De Luchte en 50 kilometer op het stuk naar de verkeerslichten bij de sluis. De provincie gaat daar dus maar ten dele in mee.

De provincie wil graag van bewoners en weggebruikers weten hoe deze snelheidsverlaging wordt ervaren. Gelderland is daarom op zoek naar mensen die zij gedurende de proefperiode een aantal keren een paar vragen mogen stellen. Dat kost per keer slechts een paar minuten tijd.

Naast de proef om de snelheid tijdelijk te verlagen, worden enkele andere maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door de bewegwijzering naar bedrijventerrein IJsselsteyn te optimaliseren. En met beplanting moet de beleving op de weg verbeterd worden.

De proefperiode duurt één jaar. Na afloop van de proef wordt op basis van een evaluatie gekeken wat de snelheid op dit deel van de N348 definitief gaat worden. Onderdeel van de proefevaluatie is het monitoren van diverse aspecten, zoals snelheid, inhaalgedrag en beleving van aanwonenden en weggebruikers.