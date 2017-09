Bert Wagendorp over zijn roman Masser Brock

DOESBURG - Bert Wagendorp vertelt vrijdag vanaf 20.00 uur in de Gasthuiskerk over zijn roman Masser Brock. Behalve voor de Volkskrant schrijft de essayist, schrijver en columnist verhalen, beschouwingen en romans.



In zijn nieuwe spectaculaire roman Masser Brock schrijft Wagendorp over een columnist in het hedendaagse meningencircus, waarin de waarheid ook maar een opvatting is. Wat is nieuws dan nog, anders dan een bordeel voor meningen?

Brock’s zuster is de spindoctor van de premier en terwijl Masser de ene waarheid probeert te ontrafelen, creëert zij een heel andere. Ondertussen blijkt zijn krant geïnfiltreerd door de geheime dienst en ruikt het in het vissersdorp niet naar vis maar naar cocaïne. In de nieuwe roman van Bert Wagendorp vormen feiten, meningen en belangen een onontwarbare kluwen die iedereen op zijn eigen manier wil bezweren. Het is nog maar de vraag of de journalistiek wel de beste manier is om dat te doen. Toegang € 13,00. Meer info op: www.gasthuiskerkdoesburg.nl.