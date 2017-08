HALL - In een woning op de Langedijk in Hall, heeft donderdag aan het begin van de middag een wasdroger in brand gestaan. Rond 12.00 uur werd de brandweer gealarmeerd. Doordat het een woning met een rieten kap betreft, werden meteen uit voorzorg drie brandweerwagens naar de Langedijk gestuurd, waaronder de ladderwagen uit Zutphen. Niemand raakte gewond, maar de brand heeft wel veel schade aangericht. Door snel optreden van de brandweer is evenwel erger voorkomen. - Foto: Roland Heitink