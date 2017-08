Quirijn Waaijenberg debuteert met 16de plaats op EK cross triathlon

DIEREN - Quirijn Waaijenberg uit Dieren heeft het afgelopen weekeinde in het Roemeense Targu Mures een mooie 16de plaats behaald bij het Europees kampioenschap cross triathlon. In een sterk bezet veld junioren kwam hij eigenlijk alleen op het zwemonderdeel tekort om mee te doen in de top-10.

De Italiaanse junior Filippo Pradella won de wedstrijd. De verschillen in het veld achter de top-3 waren beperkt.

Quirijn: “Het was vooral een inhaalwedstrijd. Mijn benen voelden goed tijdens het fietsen en lopen. Tijdens het lopen stoof ik omhoog op de steile klimmen. Wat mij betreft een mooi debuut op een EK“.

De Nederlandse junior Jelle van Lanen had tijdens het fietsen korte tijd zicht op de 3de plaats, maar werd door een leeglopende band ver teruggeworpen in het veld. Het Nederlandse team komt met een Europees kampioene terug naar Nederland: Sanne Broeksma won de cross duathlon bij de elite vrouwen.