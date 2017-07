Wandel4daagse in Klarenbeek groot feest

KLARENBEEK - De zevende editie van de Klarenbeekse Wandel4daagse is een groot succes geworden. Met circa 320 wandelaars, is het deelnemersaantal nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De wandelaars konden kiezen uit drie verschillende loopafstanden: 3, 7 of 10 kilometer.

Hiermee is tegemoet gekomen aan de recreatieve (jonge) wandelaar, maar ook aan de meer sportieve fanatieke wandelaar.

Alle deelnemers moesten dagelijks drie stempels halen om uiteindelijk de medaille met de schoen erop in ontvangst te mogen nemen. De deelnemers werden tijdens de wandelweek voorzien van een PLUS-goodiebag en muzikale ondersteuning bij start en finish door de DJ-talenten Jesse en Kevin. Op vrijdag was de intocht met de bloemen, mogelijk gemaakt door Puur Twello. De intocht werd opgeluisterd door de muziek van muziekverening Klarenbeek. Dit geeft de wandel4daagse een ander soort dimensie.

De intocht eindigde bij MFC Klarenbeek, de plek waar de hele week de start en finish was geweest. De organisatie is blij met alle vrijwilligers, die op welke manier een bijdrage hebben geleverd. Ook de medewerking van de scholen de Dalk, de Kopermolen en de J.H. Isingsschool uit Empe wordt bijzonder op prijs gesteld.

foto:

De deelnemers staan klaar voor vertrek van de Klarenbeekse Wandel4daagse