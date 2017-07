SP Rheden blij met opgericht comité tegen Megastal Ellecom

ELLECOM - Onlangs werd bekend dat er een comité Hoezo Megastal? is opgericht dat zich zal inzetten tegen de komst van een Megastal voor melkkoeien in Ellecom.

In het najaar van 2016 heeft de SP al aandacht gevraagd voor dit plan en heeft bewoners geïnformeerd over de omvang van de te bouwen stal. Een groot deel van de bewoners gaf toen aan nog niets te weten over de komst van de megastal en zich wel grote zorgen te maken over de omvang van het plan. Inmiddels hebben Middachten en de gemeente Rheden hun best gedaan om de inwoners te informeren door middel van een huis-aan-huisfolder en een informatiebijeenkomst. Desondanks blijven inwoners grote moeite hebben met de komst van een megastal in hun dorp en hebben nu dus een comité opgericht. Het comité heeft tijdens een bijeenkomst voor inwoners in Ellecom een petitie gelanceerd. Inwoners uit de gehele gemeente kunnen een handtekening zetten op een ansichtkaart. Deze ansichtkaarten worden in het najaar door het comité aan de gemeenteraad overhandigd.

“Het is goed dat bewoners zich nu hebben verenigd en actie ondernemen. Uiteraard steunen wij dit comité van harte en zullen hen terzijde staan in onze gezamenlijke strijd tegen de komst van deze stal. Wij staan volledig achter de door hen aangehaalde argumentatie tegen de megastal en zullen het comité dan ook helpen om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Wij hopen dat meer partijen en organisaties zich ook in gaan zetten tegen de komst van deze Megastal,” aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter SP Rheden.