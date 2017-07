Vrouwenkoor Phoenix zingt in Tolzicht

BRUMMEN - Vrouwenkoor Phoenix heeft het koorseizoen 2016-17 afgesloten met een optreden in woonzorgcentrum Tolzicht. Het aanbod was gevarieerd, met vrolijke liedjes (een Zweeds zomerlied en een Zuid-Afrikaanse gospelsong) tot serieuzere nummers van Schubert en Mozart. Natuurlijk stonden er ook populaire popnummers op het programma, zoals Circle of Life en Take me Home van John Denver en Hallelujah van Leonard Cohen. Zelfs Adele ontbrak niet. Met veel gevoel zongen de vrouwen van Phoenix Make you feel my Love. Datzelfde gevoel stopten ze in Walking in the Air, zodat je met een beetje fantasie het jongetje en de sneeuwpop boven Tolzicht kon zien vliegen. Het optreden werd afgesloten met I feel the Spirit. Dat was zo’n succes, dat de bewoners van Tolzicht enthousiast meeklapten en om een herhaling vroegen.

De ongeveer zestig Phoenix-vrouwen zingen iedere donderdagavond in het SWB Gebouw Plein Vijf aan het Limburg van Stirumplein. Ze zijn afkomstig uit de hele regio, van Dieren tot Zutphen en van Brummen tot Eerbeek. Belangstellenden zijn van harte welkom om een repetitieavond bij te wonen om te ontdekken of zingen iets voor hen is. De muziekstukken zijn heel gevarieerd en er wordt driestemmig gezongen (sopraan, tweede sopraan en alt). Phoenix repeteert iedere donderdag van 20.00 tot 22.00 uur. Het nieuwe seizoen begint op 24 augustus. Dan wordt er gerepeteerd voor verschillende optredens, met als hoogtepunten het Kerstconcert met het HOB en het Jubileum

www.vrouwenkoorphoenix.nl