Ongeval bij Beekbergen

BEEKBERGEN - Bij een ongeval op de Loenenseweg N786 tussen Beekbergen en Loenen is in de nacht van vrijdag op zaterdag veel schade ontstaan. Het ongeval gebeurde rond 00.45 uur. Een automobilist reed op de Loenenseweg vanuit Beekbergen toen er plots een auto vanaf de afrit van de snelweg A50. Deze auto reed de Loenenseweg weg op, waarna de automobilist uit Beekbergen op hem botste.Alle inzittenden, waaronder een kind, kwamen gelukkig met de schrik vrij. Wel is er veel schade door het ongeluk. Beide voertuigen zijn geborgen door een bergingsbedrijf.