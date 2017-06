Pinksterboodschap Raad van Kerken Dieren e.o.

Zondag wordt in de kerken in de regio en over de hele wereld Pinksteren gevierd. Pinksteren is niet het meest bekende christelijke feest dat er is. Daar hebben wij thuis een keer de vruchten van geplukt. Mijn broer liep in de stad waar ik vandaan kom en ergens was een kraampje. Daar stond een groepje mensen bij. Zij vroegen aan alle voorbijgangers of ze wisten wat er gevierd wordt met Pinksteren. Je kon het opschrijven en je naam en adres opgeven. Mijn broer had dat gedaan en had er verder niets meer over gezegd. Totdat er bij ons werd aangebeld en iemand met een grote slagroomtaart voor onze deur stond. Als er weinig goede antwoorden zijn, heb je al snel gewonnen!

Het is misschien niet het meest bekende feest, het is wel een prachtig feest. Met het Pinksterfeest staan we stil bij de komst van de heilige Geest. Jezus is teruggegaan naar de Vader (Hemelvaart) en voordat Hij teruggaat, belooft Hij zijn vrienden dat zij niet alleen achter zullen blijven. Hij zal hun een Helper sturen, de Geest van God. Met Pinksteren vieren we dat de vrienden van Jezus deze Geest ontvangen, de Geest van God die enthousiast maakt, die kracht geeft, die helpt als het nodig is.

En het gaat verder. Met Pinksteren vieren we ook dat de Geest van God van generatie op generatie is doorgegeven. Dat de Geest van God ook vandaag werkt, hier en nu. God gaat met mensen mee: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. God is bij je en je komt Hem tegen in het leven van alledag: in enthousiasme, in kracht die je ontvangt, in mensen om je heen, in hulp als je hulp nodig hebt. Het Pinksterfeest is een feest van belofte: je staat er niet alleen voor, God gaat met je mee.

Goede Pinksterdagen gewenst!

Namens de Raad van Kerken Dieren e.o.

Pastor Joset van Leeuwen, pastoraal werker

zie: www.rvkdieren-eo.nl