Middeleeuws kerkje in Hall weer open

HALL - Vanaf Pinksteren en tot half september, is elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur het Hallse kerkje open voor het publiek. Er zijn dan rondleiders aanwezig om toelichting te geven. Tevens wordt af en toe het orgel bespeeld.



“Wow….wat is dit mooi. Dit verwacht je toch niet in zo’n dorp als Hall”. Dit zijn zomaar verbaasde reacties van bezoekers bij binnenkomst. Niet verwonderlijk eigenlijk. Vanwege het unieke interieur is de Hallse kerk sinds kort nationaal erkend als een van de meest bijzondere Middeleeuwse kerken van Nederland. Wat direct opvalt zijn de uitbundige plafond- en wandschilderingen van bloemen, vogels, planten en iconografische afbeeldingen. Bovendien zijn er vele wapenschilden van adellijke families uit binnen- en buitenland te bewonderen. Eén daarvan is die van ons koningshuis. Bijzonder dat dit alles al meer dan 500 jaar geleden is aangebracht. De oudste fresco’s dateren zelfs uit 1395. En natuurlijk is er nog veel meer te zien.

Bezoekers zijn het hele zomerseizoen van harte welkom om op woensdagochtenden in het kerkje van Hall al dit moois te komen bekijken. Ook voor groepen is er gedurende het hele jaar de mogelijkheid het kerkje te bezoeken. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met de rondleiders Robert Carp tel. 0313 – 659 745 of Marjan Westrik tel 0313 – 654 892