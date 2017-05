DIEREN - Eén van de onderdelen van de Oranjefeesten in Dieren, was de kindermiddag, voorafgegaan door een optocht van kinderen met versierde fietsen. In de feesttent vond aansluitend de Kindermiddag plaats, waar goochelaar Aarnoud Agricola een optreden verzorgde. De inwendige verzorging voor de jeugd was ook dik in orde en mogelijk gemaakt door de plaatselijke Emté supermarkt.