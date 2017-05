Weinig vis maar wel een winnaar

DOESBURG- De Oranjeviswedstrijd is ook een onderdeel van de festiviteiten rond Koningsdag in Doesburg. De vissers deden afgelopen zaterdag hun best om in de Fles langs de Verhuellweg en Panovenweg een vis te vangen. De eerste vis werd rond half negen gevangen en dat was gelijk een beste vis, van bijna drie kilo. Maar daarna bleven de dobbers stil, heel stil. Na deze super vangst werd er geen visje meer gevangen. Dus de uitslag was makkelijk uit te rekenen Vic Brinkhorst was de gelukkige winnaar. Bij de prijsuitreiking mocht hij dan ook als eerste kiezen uit de beschikbare prijzen. De rest van de prijzen werden verloot. - foto: Hanny ten Dolle