Zoektocht naar het Dorpshuis van het jaar

REGIO - Welk dorpshuis in Gelderland is hét bruisende hart van het dorp en wint de titel ‘Dorpshuis van het jaar’? Omroep Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie gaan de komende maanden op zoek naar de meest inspirerende dorpshuizen in Gelderland.

Iedereen mag zijn of haar dorpshuis aanmelden. Van trotse bewoner tot betrokken bestuurder. Aanmelden kan eenvoudig via www.dorpshuisvanhetjaar.nl. Inzenden is mogelijk tot 30 juni 2017. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en selecteert welke zes dorpshuizen doorgaan naar finale. Ieder dorpshuis dat meedingt krijgt een presentje, de zes dorpshuizen die doorgaan krijgen elk 750 euro.



Angelique Krüger van Omroep Gelderland (foto) zal verslag doen van de wedstrijd en komt langs bij de zes beste dorpshuizen. Tijdens acht afleveringen, die in het najaar worden uitgezonden, krijgen zij uitdagingen om te laten zien waarom zij de titel verdienen. De uiteindelijke winnaar krijgt een totaalbedrag van 2.500 euro, uitgereikt door gedeputeerde Bea Schouten en een eindfeest ter waarde van 3.000 euro!

Het aanmeldformulier en de spelregels voor de verkiezing van het Dorpshuis van het jaar zijn te vinden op www.dorpshuisvanhetjaar.nl.