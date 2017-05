Sluipverkeer Spankeren wordt geweerd

SPANKEREN - Sinds de afsluiting afgelopen weekend van de N348 in Dieren, die drie weken duurt, komen er klachten binnen over ongewenst sluipverkeer in Spankeren. Behoorlijk wat automobilisten - waaronder ook vrachtwagenchauffeurs - kiezen de route over de Dorpsweg in Spankeren om van en naar Zutphen te komen. De Dorpsweg leent zich niet voor dergelijk intensief verkeer. Bovendien wordt er vaak harder gereden dan de toegestane 30 kilometer en zijn ook de eerste paaltjes al uit de grond gereden.

De provincie Gelderland reageerde snel met de inzet van verkeersregelaars en het plaatsen van extra schrikhekken. Na extra surveillances is dinsdag besloten om vanaf woensdag 3 mei de Overweg en de Bockhorstweg af te sluiten met barriers. Deze worden net na het fietspad geplaatst met aan weerszijde schrikhekken ervoor. - foto: Wencel Maresch