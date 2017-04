Zonnige Lenteloop

EERBEEK – Bijna achthonderd deelnemers stonden aan de start van de 36e editie van de Rotary Lenteloop in Eerbeek. In een heerlijk lentezonnetje liepen zij de wegroute van 3, 6, 12,5 of 21,1 kilometer of een trail van 10 of 20 kilometer. Er is goed gelopen en het mooie weer trok veel publiek bij de start en finish. De opbrengst van de Lenteloop wordt ieder jaar gebruikt voor een goed doel, dit keer voor een korte vakantie voor gezinnen in de gemeente Brummen die dat zelf niet kunnen betalen. De uitslagen zijn terug te vinden op www.lenteloop.nl.