97-Jarige gewond bij ongeval

BRUMMEN - Bij een aanrijding op de N345 net voorbij Brummen, is een automobiliste van 97 jaar zwaargewond geraakt. Vermoedelijk is de bestuurster, een dame op zeer hoge leeftijd, de voorrangsweg opgekomen en heeft zij een aankomende auto over het hoofd gezien. Haar auto werd vol in de flank geraakt. De bestuurster is met onbekende verwondingen afgevoerd naar een ziekenhuis. Een daarvoor opgeroepen traumahelikopter werd uiteindelijk gecanceld. De verkeersongevallen dienst van de politie deed onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. - foto: Timo Bouman / Persbureau Heitink