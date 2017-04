Gerard Schut 100 jaar

EERBEEK - Feest, zondag in Eerbeek. Gerard Schut vierde in De Korenmolen het feit dat hij maandag 3 april 100 jaar werd. Burgemeester Alex van Hedel en zijn echtgenote waren daar present om de nog uiterst fitte eeuwling te feliciteren, toe te spreken en om met hem een toost uit te brengen. Schut is niet alleen vanwege het bereiken van de bijzondere mijlpaal van 100 jaar een bekende inwoner van Eerbeek, maar vooral ook als werkgever, verzetsman en als ondersteuner van vele maatschappelijke activiteiten. - foto: Han Uenk