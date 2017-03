Scherpere regels voor hondenlosloopgebied Rozendaalse Veld

VELP - Omdat het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld voor iedereen prettig moet zijn, hebben de gemeente Rheden en de hondenuitlaatservices een actieplan gemaakt. Het hondenlosloopgebied op het Rozendaalse Veld wordt veel gebruikt door particulieren hondenbezitters, maar ook door verschillende hondenuitlaatservices. Het publiek heeft steeds meer moeite met grote groepen honden, terwijl het aantal uitlaatservices juist toeneemt.

In het hondenlosloopgebied mogen honden loslopen, maar er zijn wel regels. Fietsers, hardlopers, kinderen of hondenuitlaatservices mogen geen hinder hebben van jouw hond. Een niet oplettende baas met één hond kan voor veel overlast zorgen bij anderen. Ook verstoring van bijvoorbeeld zwijnen en het graven van kuilen moet voorkomen worden.

De hondenuitlaatservices staan voor hun professionaliteit en hebben hun onderlinge afspraken aangescherpt. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de groep honden rustig en sociaal is naar anderen en dat ze snel de honden in- en uitlaten op de parkeerplaatsen. De hondenuitlaatservices zijn binnenkort ook herkenbaar in het veld aan een gezamenlijk logo. Hiermee wordt meteen duidelijk of de groep honden van een particulier of een professionele uitlaatservice is. De gemeente heeft besloten dat er voorlopig geen nieuwe hondenuitlaatservices meer bij mogen komen.

De hondenuitlaatservices van het Rozendaalse Veld zetten zich ook in voor de leefbaarheid van het gebied. Naast het oprapen van het zwerfafval, werken zij bijvoorbeeld mee tijdens de jaarlijkse heidewerkdag. In de toekomst betalen de hondenuitlaatservices ook nog een financiële bijdrage voor het beheer van het Rozendaalse Veld.

De nota is te lezen via www.Rheden.nl/hus. Voor meer informatie kan men contact opnemen met één van de coördinatoren van de hondenuitlaatservices: Connie van Leeuwen of Paul Wagenmans via tel. 06 - 83544801 of mail naar husrozendaal@gmail.com.