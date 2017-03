Velpse Stichting Rugvin bestaat tien jaar

VELP – Stichting Rugvin, opgericht en gevestigd in Velp, zet zich al tien jaar in voor onderzoek naar gedrag en voorkomen van de walvisachtigen in de Nederlandse wateren. Tien jaar geleden tekenden Nynke Osinga en Frank Zanderink de oprichtingsacte op het kantoor van Notaris de Kroon in Velp. De organisatie telt tientallen vrijwilligers, die naast hun onderzoekswerkzaamheden voorlichting geven over hun werk en de dieren.

De eerste jaren was Stichting Rugvin vooral actief als monitoringsorganisatie van walvisachtigen op de Stena Line-veerboten tussen Hoek van Holland en Harwich en met korte scans op de Noordzee vanuit Scheveningen. De monitoring van de Noordzee vanaf de brug van de Stena Line-veerboten begon al twee jaar voor Rugvin werd opgericht, destijds onder de vlag van Stichting Noordzee, en worden nog steeds onverminderd voortgezet. Dit al voor het dertiende jaar in het internationale verband van de European Cetacean Monitoring Coalition (ECMC).

Een constatering tijdens die jaren van monitoring op de Noordzee is dat het aantal bruinvissen, de meest waargenomen walvisachtige, min of meer gestaag toeneemt in het door Rugvin doorkruiste deel van de Noordzee. De witsnuitdolfijn geeft een heel ander beeld. Deze walvisachtige werd in de beginjaren regelmatig in kleine aantallen gezien, tegenwoordig zijn er ook jaren waarin deze soort helemaal niet wordt gezien. Andere soorten, zoals de bultrug en de orka, worden incidenteel waargenomen.

Vanaf 2009 is Stichting Rugvin haar onderzoeken ook gaan richten op de bruinvissen in de Oosterschelde. Een aantal ontdekkingen en resultaten hierbij zijn de vaststelling van geboortes/voortplanting in de Oosterschelde, het min of meer opgesloten zijn van de bruinvissen in de Oosterschelde met af en toe verhongering als gevolg en het in kaart brengen van de vijf hotspots voor waarneming van bruinvissen, met daarbij als kers op de taart de plaatsing van Studio Bruinvis, waarmee live naar bruinvissen geluisterd kan worden op het havenhoofd van Zierikzee. Ook wordt jaarlijks de bruinvistelling gehouden, een letterlijk uitkammen van de Oosterschelde, met de inzet van acht of negen boten en vele vrijwilligers.

Nu is Stichting Rugvin voor het derde jaar op rij bezig met de voorbereiding van het foto-identificatie programma van de bruinvissen in de Oosterschelde. Hiermee wordt in kaart gebracht welke bruinvis waar vertoeft en wanneer. Dit is mogelijk omdat de bruinvissen in de Oosterschelde bijna allemaal individueel te herkennen zijn.

Na tien jaar weet Stichting Rugvin en al haar vrijwilligers al veel meer over het gedrag en voorkomen van de bruinvis maar er is nog veel meer te ontdekken.

Frank Zanderink rugvinfoundation@gmail.com; www.rugvin.nl