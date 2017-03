CV check bij inloopochtend Klarenbeek

KLARENBEEK – Op woensdag 15 maart komt Loopbaanburo BOB naar het MFC op de inloopochtend, om mensen te helpen met het maken van een cv en het adviseren van mensen op het gebied van werk zoeken en andere zaken rondom de arbeidsmarkt.

Loopbaanburo BOB helpt werkzoekenden met het vinden van een (nieuwe) baan. Wie interesse heeft om deze ochtend advies te krijgen over cv of over het zoeken van een baan, kan zich aanmelden via 06-12260021 of hhklarenbeek@hotmail.com

Deze ochtend wordt er ook, net zoals iedere 1e en 3e woensdag van de maand, weer gewandeld vanaf het MFC. Om 09.30 uur vertrekt men voor een wandeling van ongeveer 8 kilometer, het wandelen kost niets en iedereen kan vrij deelnemen.