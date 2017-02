Juf Ria neemt afscheid

VELP - Juf Ria heeft op 1 februari, na 43 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, afscheid genomen. Bij aankomst op De Arnhorst in Velp werd zij verwelkomd door alle leerlingen uit groep 1/2, die een mooie haag voor haar hadden gevormd. Vervolgens maakte zij, samen met haar gezin, ‘een reis’ door alle groepen. Elke groep vertegenwoordigde een land dat juf Ria de komende jaren graag wil bezoeken. Aan het eind van de ochtend was er voor de hele school een voorstelling van het Land van Jan Klaassen. Ter gelegenheid van het afscheid hebben André Hessels en Anouk de Geus uit groep zeven juf Ria geïnterviewd. Het leukst vond juf Ria het werken met kinderen. “Ik heb altijd erg van de kinderen genoten” Ze gaat de kinderen collega’s en natuur rondom de Arnhorst ook enorm missen. De feestjes op school, de schoolreisjes en ieder jaar het afscheid van groep acht heeft ze als het meest bijzonder ervaren. Haar carrière eindigt nu op de Arnhorst in Velp, maar juf Ria heeft ook in Utrecht, Leiden, Arnhem, Elden en Velp gewerkt. Juf Ria kijkt met een vrolijk gevoel naar de toekomst: “Ik word oma, dus ik ga oppassen op mijn kleinkind. Daarnaast wil ik vrijwilligerswerk gaan doen en mijn moeder gaat verhuizen. Daar zal ik de eerste tijd druk mee zijn”. Alle kinderen en haar collega’s wensen juf Ria, samen met haar gezin, nog heel veel mooie jaren toe.