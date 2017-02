DIEREN - Het was weer een drukte van belang, zaterdagmiddag in sporthal Theothorne in Dieren. Daar werd weer een Spetterfeest gehouden, met dit keer als thema: Op pad met…Hem. Een middag spelen met een bijbelse achtergrond.

“De belangstelling loopt helaas langzaam wel terug, maar we vinden het nog steeds de moeite om drie keer per jaar een Spetterfeest te houden”, aldus Elma Tameling, één van de organisatoren van de spelmiddagen die sinds 2001 worden gehouden. In de hoogtijdagen kwamen daar wel tot 130 kinderen op af. Dat aantal is nu gemiddeld zowat de helft lager. "Hoe dat komt? Wij weten het niet. We doen er genoeg aan om het onder de aandacht te brengen. Maar ook zestig, zeventig kinderen die een fijne middag hebben, maken het de moeite waard dit drie keer per jaar te organiseren." Achter die organisatie schuilen met name de Evangelische Gemeente Dieren en de Vineyard Dieren. Maar ook mensen van buiten die beide geloofsgemeenschappen helpen bij het op poten zetten van de spelmiddagen in de sporthal. Het thema verschilt per keer, maar er wordt altijd een actief spel of sport gespeeld, er wordt altijd geknutseld en er wordt altijd een bijbels verhaal vertelt. – Foto Han Uenk