Goede start voor 2017: laat zien waar goede zorg om draait

REGIO - Samen laten zien waar goede zorg om draait en zelf een persoonlijk overzicht ontvangen om goed voorbereid in gesprek te gaan over passende hulp en ondersteuning. Dat kan met Mijnkwaliteitvanleven.nl. Meedoen aan dit grootschalige, landelijke onderzoek biedt ook nieuwe kansen voor het contact tussen inwoners en gemeenten.

Meer dan 25.000 mensen in Nederland hebben momenteel de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld. Dat is nog lang niet voldoende als het aan de samenwerkende belangenorganisaties ligt: Patiëntenfederatie Nederland, Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter per gemeente de ervaringen van de inwoners in beeld komen. Deelnemers zijn mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen en mantelzorgers.

Op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl staat een deel van de uitkomsten per gemeente in Nederland. Op enkele gemeenten na, hebben alle gemeenten inmiddels een eigen gemeentepagina. De uitkomsten worden getoond zodra meer dan tien inwoners van een gemeente meedoen en worden dagelijks bijgesteld. Daarnaast ontvangt iedere gemeente jaarlijks een rapportage bij minimaal 300 deelnemers. Deze rapportages staan op de gemeentepagina van de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.

Tel. 0900 - 2356780