Knallend het jaar uit

BRUMMEN - Het was al een oude traditie van de vorige eigenaren, maar een paar jaar geleden weer leven ingeblazen door de huidige eigenaren van de Vroolijke Frans in het buurtschap Broek: het carbidschieten. En het bulderde oudejaarsdag flink over de weiden en door de bossen rond Broek. Bij de Kleine Frans werd een installatie van vijf melkbussen gebruikt. Vanuit de Engelenburg zelfs kwamen de gasten met de handen op de oren kijken en luisteren naar deze plattelandstraditie. Tegen zessen klonk het laatste schot, werd de laatste borrel geschonken en kon iedereen thuis verder de jaarwisseling in eigen kring beleven. - foto: Han Uenk