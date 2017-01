MJ Uitvaartzorg – Persoonlijk en betrokken

REGIO - "Vertrouwd traditioneel, of juist met een persoonlijk accent aansluitend bij het geëindigde leven? Welke wens er ook leeft na een overlijden, mijn kracht ligt in het meedenken, ideeën aandragen en realiseren van een gepaste uitvaart", aldus Monique Jonker van MJ Uitvaartzorg.

Over haar werkwijze: "Wanneer een dierbare is overleden voeren meestal verdriet en emoties de boventoon. In die sfeer moeten ook nog eens praktische en zakelijke dingen geregeld worden. Hierbij bied ik graag en deskundig de helpende hand. Ik neem eventueel het geregel geheel uit handen van nabestaanden, zodat voor hen meer ruimte is voor de emotionele verwerking. Dit gebeurt altijd in een sfeer van respect en piëteit en nauwe samenspraak. Vanaf de melding van overlijden tot en met de dag van de uitvaart kan gerekend worden op mijn persoonlijke begeleiding. Maar ook na de uitvaart kan altijd een beroep op mij gedaan worden."

MJ Uitvaartzorg maakt gebruik van diverse uitvaartcentra in de regio voor het opbaren en rouwbezoek. De keuze is aan de nabestaanden. En waar ook een uitvaartverzekering loopt, kan er altijd gebruik gemaakt worden van haar diensten.

MJ Uitvaartzorg verleent i diensten in onder andere Velp, Rozendaal, Arnhem, Rheden, Ellecom, Dieren, Westervoort, Duiven, Groessen en Zevenaar. Maar ook buiten deze regio stelt Jonker haar diensten graag beschikbaar. Een overlijden melden kan op het nummer: 06 331 81 678, dat dag en nacht bereikbaar is.

Via dat telefoonnummer kan ook contact worden opgenomen voor een afspraak om uitvaartwensen vooraf vast te leggen.

www.mjuitvaartzorg.nl